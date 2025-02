Novacap exibe mostra 'Memórias Avulsas' com 90 fotografias da construção de Brasília

A exposição "Memórias Avulsas" reúne 162 equipamentos e 90 fotografias que documentam a construção de Brasília. O historiador José Alberto, responsável pela curadoria, destaca a importância de recordar as dificuldades enfrentadas na obra. Entre os itens expostos estão teodolitos, calculadoras dos anos 60 e uma maquete da ponte JK. A entrada é gratuita e as visitas podem ser agendada.A mostra acontece no prédio da presidência da Novacap, na Epia Sul.