Obesidade infantil: impacto na saúde e importância da mudança de hábitos

A obesidade infantil é um problema crescente no Brasil, com uma em cada dez crianças e adolescentes no DF apresentando excesso de peso, segundo o Ministério da Saúde. Essa condição está associada a mais de 200 doenças, afetando desde doenças cardiovasculares até a saúde mental.



O ambiente familiar desempenha um papel crucial na formação de hábitos alimentares. Em um centro especializado, pais e filhos participam de oficinas que promovem a educação alimentar e a atividade física para combater a obesidade. Depoimentos de participantes revelam os desafios e mudanças necessárias, como o caso de Sofia, que, após alerta médico, iniciou uma rotina de exercícios com a família, passando a entender a importância de hábitos alimentares mais saudáveis.







