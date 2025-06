Máquinas realizam recapeamento no final do Eixão Sul, em Brasília, e o acesso à via L2 sul está fechado em determinados períodos. A interrupção afeta o trânsito no centro do Plano Piloto. As obras devem durar duas semanas.



