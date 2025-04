Operação desmantela facção paulista que atuava na Papuda e outras regiões do DF

Policiais civis realizam uma operação para desmantelar uma célula de facção paulista atuando no presídio da Papuda e em outras regiões do Distrito Federal. A ação visa combater extorsão e tráfico de drogas, controlando a violência e a influência da facção nos presídios.



A operação conta com a participação da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia e apoio do Ministério Público. Mais de 70 oficiais cumprem 14 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em cidades como Samambaia, Areal, Sol Nascente, Itapoã, Ceilândia, além de localidades em Goiás, como Planalto de Goiás, Jardim ABC e Cidade Ocidental.



