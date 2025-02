Pane em vagão de metrô no DF gera caos, e passageiros precisam descer em trilhos

Uma falha elétrica em um dos vagões do metrô interrompeu a circulação de trens no Distrito Federal nesta terça-feira (21). O incidente ocorreu por volta das 17h, entre as estações Feira e Shopping, fazendo com que usuários descessem para os trilhos, sendo retirados por agentes de segurança do metrô. A situação só foi normalizada às 18h, causando lotação nas estações durante o horário de pico. "O metrô estava lotado, parecia um formigueiro", relatou Divina Moreira, usuária do transporte.