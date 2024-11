Passageiros de ônibus pedem melhor estrutura em paradas de Sobradinho (DF)

Usuários do transporte coletivo em Sobradinho (DF) enfrentam dificuldades com a falta de abrigos adequados em pontos de ônibus. Apesar de algumas estruturas terem sido reformadas ou instaladas, muitas obras não foram finalizadas, e há quadras sem qualquer cobertura.



A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que instalou 35 novos abrigos em Sobradinho e 19 em Sobradinho II, seguindo o cronograma indicado pelas administrações regionais. No entanto, a conclusão das obras, como a construção de recuos para ônibus ou calçadas, depende das administrações locais.



A Administração Regional de Sobradinho reconheceu que os recuos não foram feitos e afirmou que equipes técnicas estão levantando os recursos necessários para concluir as paradas, mas não há prazo definido para finalização. Enquanto isso, moradores seguem aguardando melhorias.