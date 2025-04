Pedalinho afunda e mobiliza resgate no Lago Veredinha em Brazlândia (DF)

Um pedalinho afundou no Lago Veredinha, em Brazlândia (DF), com um pai e seu filho a bordo. Felizmente, ambos utilizavam coletes salva-vidas e foram rapidamente auxiliados por pessoas próximas, evitando qualquer necessidade de hospitalização. O incidente ressalta a importância dos equipamentos de segurança em atividades aquáticas.



