Pediatra tem imagem usada por criminosos para aplicar golpes

O pediatra brasileiro Rosalvo Streit, de 38 anos, teve sua imagem usada por criminosos para aplicar golpes de deep fake em vários países. Vídeos manipulados foram enviados a mulheres no México, fazendo-as acreditar em relacionamentos falsos.



Rosalvo já registrou três boletins de ocorrência desde 2016, mas sem avanços significativos. Em 2022, ele foi investigado pelo FBI devido ao uso de suas fotos em uma rede de pornografia infantil, mas provou ser vítima e foi inocentado.



Uma decisão judicial recente ordenou que as redes sociais suspendessem os perfis falsos e fornecessem dados para identificar os responsáveis. Especialistas destacam a importância de aprender a identificar deep fakes, observando inconsistências na fala e movimento labial dos vídeos.



