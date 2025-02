Perseguição policial em Ceilândia termina com prisão de motociclista

Um motociclista de 22 anos foi preso ao tentar escapar de uma abordagem policial em Ceilândia. A perseguição terminou quando os policiais conseguiram fechar o trânsito. O suspeito afirmou não possuir carteira de habilitação e que a moto estava com licenciamento irregular, resultando na apreensão do veículo. As autoridades alertam que é melhor parar e enfrentar as sanções do que correr riscos desnecessários ao fugir.