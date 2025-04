Pesquisa de satisfação com transporte público é tema de coletiva no DF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal promove nesta quarta-feira (16), uma coletiva de imprensa sobre a pesquisa de satisfação dos usuários de ônibus. A pesquisa já em andamento avalia pontualidade, segurança e qualidade do atendimento, além de outros aspectos importantes.



Dados preliminares serão apresentados, e o formulário para participação está disponível até 21 de abril. As opiniões ajudaram o órgão fiscalizador, em parceria com a Secretaria de Mobilidade, a implementar melhorias no sistema.



