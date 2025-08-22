Logo R7.com
GDF abre 150 vagas gratuitas para castração de pets

Inscrições ocorrem durante o 'GDF Mais Perto do Cidadão', com diversas atividades disponíveis

DF no Ar|Do R7

O Governo do Distrito Federal (GDF) abrirá 150 vagas gratuitas para castração de animais. As inscrições ocorrerão durante o evento GDF Mais Perto do Cidadão, que será realizado no Sol Nascente (DF) nesta sexta-feira (22) e sábado (23).

O evento também oferecerá vacinação animal e outros serviços gratuitos à população, como cursos e apresentações culturais. As castrações agendadas acontecerão a partir do dia 26 de agosto.

