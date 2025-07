Pesquisa mostra aumento na adoção de pets sem raça definida e destaca nomes populares

No Distrito Federal, a maioria dos cães e gatos adotados não possui raça definida, segundo uma pesquisa realizada pelo aplicativo Petlove. O estudo ouviu mais de 1,8 milhão de tutores e revelou que 26% dos cachorros adotados são vira-latas, enquanto 82% dos gatos compartilham essa característica. Essa tendência reflete uma preferência crescente em todo o Brasil.



Heitor, um servidor público, é exemplo dessa tendência, com cinco gatos sem raça definida, tirados das ruas. Ele enfatiza a parceria e o carinho que os gatos oferecem. "Gato é companheiro", disse.



Além disso, a pesquisa destacou os nomes mais populares para pets. Entre os cães, Thor e Mel lideram as preferências, enquanto Tom e Luna são os mais escolhidos para gatos. Esses dados são semelhantes entre o Distrito Federal e o restante do Brasil, mostrando uma convergência nas tendências de nomeação e adoção de animais sem raça definida.



