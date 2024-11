Pintura apagada da faixa de pedestre coloca população em risco no Sudoeste (DF). Segundo os moradores, o pedido para pintura da faixa que fica na quarta avenida foi feito em agosto deste. No local há uma placa que indica que há uma faixa de pedestre, mas os motoristas não conseguem enxergar a faixa. Segundo o Detran-DF, a pintura de faixas no Sudoeste segue um cronograma de revitalização, que passa pelas quadras SQSW 300 a 306 e 100 a 106, bem como nas QRSW 1 a 8 e nas áreas comerciais. As intervenções também abrangem o CCSW e o QMSW.