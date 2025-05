Clubes do DF podem proibir frequentadores de entrarem com comidas e bebidas

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que permite aos clubes decidir sobre a entrada de pessoas com alimentos e bebidas. Agora, o projeto aguarda sanção do governador Ibaneis Rocha.



Essa regulamentação já existia desde 2017, mas o tema continua gerando debate. Frequentadores questionam o impacto das restrições em seus hábitos, como levar comida caseira, especialmente para crianças.



