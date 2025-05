Cadeirante cai de escada em estação do metrô no DF e precisa ser socorrido

Um cadeirante sofreu um acidente na Estação Galeria do metrô do Distrito Federal após tentar usar a escada rolante, já que o elevador estava fora de funcionamento desde março. Ele machucou a cabeça e descreve a dificuldade enfrentada por pessoas com mobilidade reduzida, criticando a falta de funcionários treinados para assistência.



A situação é agravada pela demora na manutenção dos elevadores. O relato de Raphael Lucena expõe uma falha na gestão do metrô, que não oferece alternativas seguras e acessíveis para todos os usuários.



