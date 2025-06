Polícia Civil realiza operação Fim da Linha contra o tráfico de drogas em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Fim da Linha, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região do Plano Piloto, em Brasília. A operação foi coordenada pela 5ª delegacia localizada na Asa Norte (DF) e focou em desarticular fornecedores que atuam na rodoviária do Plano Piloto.



Segundo o delegado Rafael Catunda, a investigação começou em 2024 e busca identificar os principais fornecedores de drogas. Durante a operação, quatro pessoas foram presas, e foram apreendidos drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico. A operação é parte de um esforço contínuo para reduzir o tráfico na área central da cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!