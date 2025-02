Polícia e Receita Federal investigam fraudes em licitações no centro de Brasília

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, realiza uma operação no setor de rádio e televisão sul, em Brasília, desde a madrugada. Ao todo, 26 mandados de busca e apreensão são cumpridos, como parte de investigações que começaram em abril de 2024, visando desarticular esquemas de fraudes em licitações. As apurações indicam que empresas teriam fraudado dados para obter contratos públicos e benefícios fiscais.