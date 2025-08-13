Polícia estuda possível mudança de tipificação em caso de agressão no DF

A Polícia Civil do DF informou que após análise dos laudos médicos da vítima de 34 anos agredida pelo empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, não se descarta a mudança na tipificação para feminicídio.



O indiciamento inicial foi por lesão corporal. As agressões ocorreram dentro do elevador onde o casal residia e foram registradas pelas câmeras. A vítima está em processo de recuperação emocional e física.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!