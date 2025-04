Polícia investiga morte de criança em hospital e família protesta alegando erro médico

Uma menina de seis anos morreu após receber uma injeção de hidrocortisona no hospital municipal em Cidade Ocidental. Maria Eduarda havia sido levada devido a uma crise de bronquite asmática. A família atribui a morte a um possível erro na administração do medicamento e a um atraso nas tentativas de reanimação. A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo. Na manhã desta quinta-feira (17) acontece o sepultamento. Amigos e familiares protestam em frente à unidade hospitalar, exigindo justiça. A Secretaria de Saúde expressou solidariedade e aguarda o laudo pericial.



