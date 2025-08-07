Polícia Militar do DF cerca ônibus próximo ao Palácio do Itamaraty

A Polícia Militar do Distrito Federal cercou um ônibus que transitava nas proximidades do Palácio do Itamaraty após uma denúncia sobre a presença de uma pessoa armada. Durante a abordagem, nenhuma arma foi encontrada. Antes da ação, o batalhão de trânsito monitorava uma possível concentração de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na rodoviária do Plano Piloto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!