Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia Militar do DF cerca ônibus próximo ao Palácio do Itamaraty

Ação ocorreu após denúncia de presença de arma, mas nada foi encontrado no veículo

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar do Distrito Federal cercou um ônibus que transitava nas proximidades do Palácio do Itamaraty após uma denúncia sobre a presença de uma pessoa armada. Durante a abordagem, nenhuma arma foi encontrada. Antes da ação, o batalhão de trânsito monitorava uma possível concentração de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na rodoviária do Plano Piloto.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • Jair Bolsonaro
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal)
  • Polícia
  • Presidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.