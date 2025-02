Polícia Militar reforça segurança com ações educativas perto das escolas públicas do DF

A Polícia Militar do Distrito Federal deu início à operação Volta às Aulas, reforçando a segurança em escolas públicas durante a retomada do ano letivo. Com cerca de 650 mil estudantes retornando, a ação inclui policiamento intensificado, palestras sobre prevenção de bullying, cyberbullying e regras sobre o uso de uniforme e celulares. A Tenente-Coronel Renata Cardoso, comandante do batalhão de policiamento escolar, destacou que as medidas visam proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para alunos e professores. O reforço permanecerá até o dia 14 deste mês.