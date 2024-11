Polícia prende cinco suspeitos que fingiram ser policiais para roubarem uma casa em Sobradinho

A 13ª Delegacia de Polícia, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, cumpriu, nas últimas duas semanas, 5 mandados de prisão contra integrantes da organização criminosa Comando Vermelho. A quadrilha foi identificada após investigações sobre um roubo a residência ocorrido em março de 2024, em um condomínio de Sobradinho (DF). De acordo com as investigações, a ação criminosa foi orquestrada por uma mulher que trabalhava com a vítima e sabia que ela guardava uma grande quantia em dinheiro em casa. Ela contratou dois executores de estado natal, Mato Grosso, para realizar o crime. Os criminosos alugaram uma casa no condomínio e, no dia do assalto, se passaram por policiais, utilizando falsificações grosseiras e um veículo adulterado para ingressar na residência. Durante o roubo, um dos criminosos disparou contra a cabeça de uma das vítimas, que sobreviveu aos ferimentos. Apesar da violência, nada foi subtraído durante a ação.