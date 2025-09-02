Polícia prende grupo suspeito de extorquir vítimas em sites de acompanhantes

A Polícia Civil, em parceria com a polícia de Minas Gerais, desarticulou uma organização criminosa que extorquia usuários de sites de acompanhantes. A operação prendeu 10 pessoas em Montes Claros. O grupo abordava vítimas como prestadores de serviço e exigia pagamentos sob graves ameaças, inclusive com vídeos armados.



O esquema, que atuava em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí, fez cerca de 250 vítimas no Distrito Federal nos últimos cinco anos, incluindo 6 em Brazlândia. Prejuízo estimado das vítimas é de R$ 1 milhão, enquanto a quadrilha arrecadou cerca de R$ 15 milhões em todo o Brasil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!