Polícia prende grupo suspeito de extorquir vítimas em sites de acompanhantes

O grupo abordava vítimas como prestadores de serviço e exigia pagamentos sob graves ameaças, inclusive com vídeos armados

DF no Ar|Do R7

A Polícia Civil, em parceria com a polícia de Minas Gerais, desarticulou uma organização criminosa que extorquia usuários de sites de acompanhantes. A operação prendeu 10 pessoas em Montes Claros. O grupo abordava vítimas como prestadores de serviço e exigia pagamentos sob graves ameaças, inclusive com vídeos armados.

O esquema, que atuava em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí, fez cerca de 250 vítimas no Distrito Federal nos últimos cinco anos, incluindo 6 em Brazlândia. Prejuízo estimado das vítimas é de R$ 1 milhão, enquanto a quadrilha arrecadou cerca de R$ 15 milhões em todo o Brasil.

