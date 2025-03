Polícia prende peruanos suspeitos de furtos em transportes públicos no DF

A Polícia Civil prendeu três peruanos acusados de integrarem uma quadrilha especializada em furtos em transporte público. Os detidos são dois homens, de 27 e 37 anos, e uma mulher de 35 anos, que distraiam vítimas em ônibus e metrôs do Distrito Federal. Durante a prisão, dez celulares foram apreendidos com o grupo, que se mudava frequentemente de estado e país para dificultar as investigações. Os crimes ocorriam em Vicente Pires, Samambaia e Ceilândia. No Peru, eles eram investigados desde 2021 e também têm passagens por crimes no Rio de Janeiro e São Paulo .



