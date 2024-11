Polícia prende suspeito de matar segurança e de ferir criança em bar no Riacho Fundo 2 (DF)

Em uma ação conjunta, a PCDF (Polícia Civil do DF), PMDF (Polícia Militar do DF) e a PMGO (Polícia Militar de Goiás) localizou e prendeu na noite desta segunda-feira (14) o homem suspeito de ter matado um segurança em uma briga de bar no Riacho Fundo 2 (DF). Felype Barbosa da Silva foi preso na noite dessa segunda-feira (14), em um hotel localizado entre Santa Maria e Valparaíso de Goiás. A vítima, Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos, trabalhava como segurança no local quando foi informada de que um cliente estaria tentando deixar o estabelecimento sem pagar a conta. Ao abordar e barrar o suspeito, que estava armado, um tiroteio começou. Houve muita correria. Jorny acabou morto, uma criança de 10 anos foi atingida com um tiro na cabeça e outras pessoas também se feriram.