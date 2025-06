Prazo para abrir conta no BRB e garantir auxílio do GDF Social termina nesta quarta

O prazo para abertura de conta no BRB, para garantir o auxílio mensal de R$ 150 do GDF Social, termina nesta quarta-feira (25), às 18h. As famílias precisam verificar se foram selecionadas no site do programa, com o CPF e data de nascimento do responsável familiar, e abrir a conta pelo aplicativo BRB Móbili. A Secretaria de Desenvolvimento Social gerencia o programa. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo deverá aguardar uma nova rodada de contemplação.



