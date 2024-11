Prédio anexo do STF é desocupado após princípio de incêndio

O prédio de um dos anexos do Supremo Tribunal Federal, que fica na Esplanada dos Ministérios, teve um princípio de incêndio nessa segunda-feira (21) por volta das 19h. O episódio ocorreu no segundo andar do anexo 2A, onde ficam os gabinetes dos ministros, e a situação foi controlada. Os anexos precisaram ser evacuados, e os bombeiros foram chamados. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que um problema no ar-condicionado tenha sido a causa do problema, mas o tribunal disse que vai investigar a origem do foco do fogo junto ao Corpo de Bombeiros.