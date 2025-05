Preso homem que não retornou do saidão do Dia das Mães e cometeu furtos em Sobradinho (DF)

Paulo Henrique Martins da Silva, de 40 anos, foi preso em Sobradinho (DF) após não retornar do saidão do Dia das Mães. Durante o período em que esteve em liberdade, ele cometeu três furtos, incluindo o roubo de uma carretinha, registrado por câmeras de segurança.



A polícia militar, com informações de inteligência, localizou e prendeu Paulo e seu comparsa. Paulo, que já tem passagens pela polícia, permanece detido. Os furtos incluíram itens de uma loja de ferragens e um restaurante. Segundo a polícia, ele não demonstrou arrependimento no momento da prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!