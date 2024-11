PRF vai aumentar 50% do efetivo no feriado para monitorar chegadas de veículos no DF

Após o atentado contra o STF (Supremo Tribunal Federal) na última quarta-feira (13), e com a chegada do feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) aumentou 50% do efetivo para reforçar a fiscalização nas rodovias que cortam o Distrito Federal.



De acordo com a PRF, o ataque, realizado com bombas na Praça dos Três Poderes, está sendo investigado por forças de segurança. A corporação mobilizou esforços para auxiliar no controle das estradas, com foco em veículos de passeio que chegam de outros estados.



Ainda segundo o policiamento, o objetivo é garantir a segurança pública e evitar novos ataques. Para isso, os agentes intensificarão a fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais. A operação foi organizada em caráter de urgência para atuar de forma preventiva e fortalecer o trabalho de investigação já em andamento.