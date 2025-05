Profissionais do SLU desfrutam de festa realizada para celebrar Dia do Gari

Nesta sexta-feira (16), a coleta de lixo no Distrito Federal está suspensa em razão ao Dia do Gari. Mais de cinco mil profissionais da limpeza foram convidados para uma celebração especial, com cerca de três mil confirmando presença. O evento destaca a importância do trabalho desses funcionários. Luiz Felipe Carvalho, presidente do SLU, enalteceu a dedicação diária dos garis, afirmando que eles são motivo de orgulho.



