Proprietário de comunidade terapêutica irregular é preso em flagrante em Valparaíso (GO)

A Polícia Civil de Goiás, em operação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária de Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, prendeu em flagrante proprietário de comunidade terapêutica irregular. A operação ocorreu na última quarta-feira (30). No local havia mais de 80 internos, entre eles, pessoas com doenças psiquiátricas, dependentes químicos e idosos. As vítimas foram encontradas trancadas dentro de uma casa e não havia alimentação suficiente para o número de internos. Uma das vítimas foi encaminhada à unidade hospitalar, por apresentar quadro severo de desidratação. O proprietário não possuía alvará sanitário e o local não possuía responsável técnico, além de apresentar instalações em péssimas condições de limpeza e segurança. O estabelecimento foi interditado pela vigilância sanitária e o proprietário foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a unidade prisional, onde ficará à disposição do poder judiciário local.