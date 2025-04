Mulher com deficiência é vítima de feminicídio no Distrito Federal

Marcela Rocha Alencar, uma mulher de 31 anos com deficiência, foi vítima de feminicídio no Distrito Federal. Ela foi encontrada morta com sinais de estrangulamento. Renato Carlos de Souza Pereira, um homem de 39 anos, confessou o crime. Inicialmente liberado devido à decisão de uma juíza, ele foi preso novamente horas depois. A família de Marcela, que deixou dois filhos pequenos, expressou indignação pela soltura inicial do suspeito e clama por justiça.



