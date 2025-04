Brasil celebra nesta segunda (7) dia de combate ao bullying e à violência nas escolas

No Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, o Brasil também reflete sobre o combate ao bullying escolar. Em 2022, a Polícia Civil registrou um aumento de 240% nas denúncias, totalizando 120 casos. Inaê, coordenadora pedagógica, ressalta a importância do diálogo entre pais e filhos e diz: "A mediação de um adulto é essencial." Além disso, ela reforça que tanto vítimas quanto agressores precisam de apoio psicológico. É crucial que as escolas adotem práticas preventivas e incentivem a empatia desde cedo.



