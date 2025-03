Ruas comerciais do Paranoá com lixo nas calçadas: vizinhança denúncia os próprios moradores

Comerciantes da quadra 31 do Paranoá estão revoltados com o acúmulo de lixo nas calçadas. Resíduos domésticos, entulhos e móveis são descartados irregularmente, gerando risco à Saúde, como criadouros de mosquitos em latas com água parada.



Apesar das lixeiras do SLU no local, elas permanecem vazias. "A situação só piora", diz Lucas, um dos moradores, apontando a necessidade de mais pontos de descarte e conscientização da população.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!