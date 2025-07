Prevenção da Hepatite A: saiba da importância da vacinação

No quadro Saúde Preventiva desta semana veja que houve um aumento de casos no DF e importância da vacina. A hepatite A é uma doença infecciosa que afeta o fígado. Mariana foi internada na UTI após ser diagnosticada. Ela se recuperou e destaca a importância das orientações sobre vacinação para evitar novos casos.



O Ministério da Saúde informa um aumento de 625% nos casos confirmados no Distrito Federal em 2023. Não há grupo de risco específico e a vacina é recomendada para crianças.



