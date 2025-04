Saiba mais sobre o City Tour Cívico que celebra aniversário de Brasília com passeios gratuitos

O City Tour Cívico em Brasília é uma iniciativa que integra as comemorações dos 65 anos da capital, acontecendo nos dias 19, 21 e 22 de abril. O ponto de partida será a Torre de TV, oferecendo passeios gratuitos com guias qualificados que passam por locais emblemáticos como o Palácio do Buriti, a Catedral Metropolitana e a Esplanada dos Ministérios. Para participar, é necessário se inscrever no site digitalengressos.com.



O evento faz parte de uma parceria entre o governo e o setor privado, visando valorizar a história e o patrimônio arquitetônico de Brasília. Esta celebração também coincide com promoções em hotéis e restaurantes para atrair turistas à cidade.



