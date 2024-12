Saúde Preventiva: conscientização e avanços no tratamento do HIV e AIDS

Nesta sexta-feira (6), o quadro Saúde Preventiva traz um tema de extrema importância: a conscientização e a prevenção contra o HIV e a AIDS. Durante o mês de dezembro, marcado pela campanha do Dezembro Vermelho, o foco é reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. No Distrito Federal, jovens de 20 a 29 anos são os mais afetados pela doença, o que acende um alerta sobre a necessidade de ampliar o acesso à informação e às estratégias de prevenção. Para quem recebe o diagnóstico positivo, há uma boa notícia: os tratamentos têm evoluído significativamente, proporcionando uma qualidade de vida cada vez melhor para os pacientes. Com acompanhamento médico e adesão às terapias disponíveis, é possível levar uma vida plena e saudável.