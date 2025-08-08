Saúde Preventiva: especialista dá dicas de como proteger crianças da doença mão-pé-boca

A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral que afeta principalmente crianças. Os sintomas incluem feridas na boca, bolhas nas mãos e pés, febre alta e dor de garganta. A transmissão ocorre por contato direto com secreções ou superfícies contaminadas.



Karina de Sousa, mãe do pequeno Theo Lucca, compartilhou como o tratamento com laser ajudou seu filho a se recuperar mais rapidamente na segunda vez que contraiu a doença. Recomenda-se boa higiene das mãos e evitar o convívio escolar durante sete a 10 dias após os primeiros sintomas para controlar a disseminação do vírus. Não há medicação específica e o tratamento envolve hidratação e acompanhamento médico.



