Secretaria do Trabalho do DF oferece 80 vagas para cursos de qualificação em estética

A Secretaria de Trabalho do DF abriu 80 vagas para cursos gratuitos de qualificação em áreas como design de unhas, manicure, pedicure, estética corporal e facial, maquiagem profissional e barbeiro. As aulas, promovidas no Instituto do Carinho em Ceilândia Norte, ocorrerão nos turnos matutino e vespertino. As inscrições, que vão até 25 de fevereiro, podem ser feitas pelo site app.setrab.df.gov.br ou presencialmente nas agências do trabalhador. Essa é uma chance para entrar no mercado de trabalho com uma nova profissão.



