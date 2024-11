Segurança é reforçada para chegada do Presidente chinês Xi Jinping à Brasília

O presidente da China, Xi Jinping, chega à capital federal no início da noite desta terça-feira (19). O líder chinês está no Brasil para participar da Cúpula do G20 e se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma série de reuniões. Para garantir a segurança durante a estadia de Xi Jinping, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF) anunciou restrições no acesso de veículos na Esplanada dos Ministérios durante o dia 20 de novembro. Além disso, haverá intervenções temporárias e pontuais nos deslocamentos das autoridades.