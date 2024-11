Senac-DF abre inscrições para mais de 12 mil vagas em cursos com bolsas de até 100%

O SENAC-DF está com 12 mil vagas abertas para cursos técnicos, livres, de graduação e pós-graduação, com bolsas de até 100%. As inscrições vão até 1º de dezembro, e para bolsas integrais, é necessário ter renda per capita de até dois salários-mínimos. Quem não atende aos requisitos pode garantir 25% de desconto. As formações abrangem áreas como Beleza, Gastronomia, Gestão, Moda, Saúde, Segurança no Trabalho e Tecnologia. Os cursos começam no primeiro semestre de 2025 e são oferecidos em diversas regiões do DF. Para se inscrever, acesse o site do SENAC-DF (www.df.senac.br) até 1º de dezembro.