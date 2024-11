Senac oferece 90 vagas gratuitas para curso de cabeleireiro no Distrito Federal

O Senac-DF lançou um projeto, em parceria com uma empresa da área de cosméticos, que oferece qualificação profissional gratuita no Distrito Federal. O Geração Pro disponibiliza 90 vagas para cursos de cabeleireiro, no novo polo de educação profissional, em Brasília. As oportunidades são voltadas para jovens entre 18 e 29 anos, e 50% das vagas são destinadas a grupos prioritários, como mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.



Para se inscrever, basta acessar o site do Senac ou comparecer à Central de Matrículas Senac-DF, que fica na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. As aulas começam no dia 4 de novembro e vão até o dia 11 de dezembro. Além disso, um segundo ciclo está previsto para iniciar em 20 de janeiro de 2025.