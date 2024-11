Sesc oferece atendimento gratuito para prevenção do câncer de próstata

Em comemoração ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o Sesc está oferecendo consultas gratuitas para homens. As tendas de atendimento estão montadas em frente ao Conic, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Os profissionais estão disponíveis das 8h às 15h, e o atendimento é feito por senhas. Além das medidas de prevenção contra o câncer, o espaço disponibiliza consultas oftalmológicas, odontológicas e outros cuidados.



O câncer de próstata é o segundo tipo que mais mata homens no Brasil. Por isso, a conscientização é fundamental para prevenir a doença. O urologista Alexandre Lauand explica que homens a partir de 45 anos são os mais indicados para realizar o exame. Aqueles com histórico familiar devem ter o dobro de cuidado, pois são ainda mais vulneráveis em relação à contração da doença.