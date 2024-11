Sistema de drenagem será instalado embaixo das linhas do metrô na Asa Sul (DF)

Uma tecnologia de ponta está sendo empregada para garantir a segurança do solo e da linha férrea do metrô no Setor Policial Sul, em Brasília. As obras envolvem a instalação de uma galeria de drenagem sob a linha do metrô, utilizando um método de alta precisão que não compromete as operações ferroviárias. Com um investimento de R$ 6 milhões nesta etapa, o secretário de Obras, Valter Casimiro, destacou a complexidade técnica do projeto, que promete não apenas melhorar a drenagem da região, mas também beneficiar a mobilidade urbana no entorno.