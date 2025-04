Polícia descobre estufa de maconha em apartamento no Park Sul (DF)

O que começou como uma ocorrência de violência doméstica no condomínio de alto padrão no setor Park Sul (DF), revelou-se um caso de cultivo ilegal de entorpecentes. Policiais do 4º batalhão responderam a uma denúncia de briga entre um casal e, ao chegarem, foram autorizados a entrar no apartamento pela moradora. O forte odor de maconha levou à descoberta de uma estufa, refletores, controladores de temperatura e sete vasos da planta, além de anabolizantes. A mulher, apresentando lesões no rosto, negou a agressão e não quis registrar boletim de ocorrência. Ela indicou que o equipamento pertencia ao companheiro, que não compareceu ao local. A investigação continua na 1º delegacia de polícia.



