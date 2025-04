Grave acidente entre dois carros no Eixão Norte, no DF, provoca uma morte e deixa três feridos

Um grave acidente de trânsito ocorreu no Eixão Norte, Brasília, na altura da quadra 105, direcionando-se ao aeroporto. Um carro cinza importado colidiu frontalmente com um veículo popular preto. A passageira do carro preto morreu no local, enquanto o motorista foi levado ao hospital com fraturas e traumatismo craniano. Os dois ocupantes do carro importado, de 50 e 26 anos, foram hospitalizados com queixas de dores no tórax. Um terceiro veículo foi atingido de raspão, mas sem feridos.



