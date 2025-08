Solo Sagrado, templo da Igreja Universal, completa 3 anos transformando vidas

O maior templo da Igreja Universal do Reino de Deus no Distrito Federal completou um ano em 31 de julho de 2022. Localizado em Taguatinga (DF), o Solo Sagrado recebe cerca de 10 mil visitantes durante suas reuniões, incluindo a "Terapia do Amor".



O espaço também possui o Jardim das Oliveiras, dedicado à oração. Frequentadores compartilham histórias de vida transformadas pelo local. "Era uma mulher vazia, vivia em conflitos e encontrei paz aqui", revelou uma frequentadora, realçando o impacto do templo em suas vidas.



