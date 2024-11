Suspeito de ter matado segurança e ferido criança em bar presta depoimento à polícia

Felype Barbosa da Silva, de 27 anos, prestou depoimento à Polícia Civil na tarde dessa quarta-feira. Ele ficou em silêncio quando questionado sobre a morte do segurança Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos. O suspeito também se calou quando perguntado a respeito das pessoas feridas no tiroteio, mas falou da própria família ao ser informado sobre o estado de saúde da criança atingida por um tiro na cabeça durante a confusão.

Preso na segunda-feira, dia 14, em um hotel de Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, o empresário também não quis dar detalhes sobre o paradeiro da arma de fogo usada nos crimes. Disse apenas que o objeto, que ainda não foi localizado, tinha capacidade para até 21 munições. Ele também negou fazer parte de uma organização criminosa e não quis dizer se fez uso de drogas ao longo do último final de semana.