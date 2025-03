Foragido da Justiça de Rondônia é preso no DF após agredir esposa; veja como foi a prisão

Na quarta-feira, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem acusado de violência doméstica, que também tinha um mandado de prisão ativo por homicídios em Rondônia. A captura ocorreu no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) após a vítima, agredida com socos e ameaçada, pedir ajuda a policiais em uma parada de ônibus. O agressor estava escondido em um barraco improvisado na mata, e sua localização contou com o apoio de um helicóptero da PMDF. Após sua prisão, o homem, que já tinha passagens por feminicídio, ficou agressivo, desacatou os policiais e foi conduzido à delegacia da mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!