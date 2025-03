Suspeita de bomba em agência bancária mobiliza polícia em Valparaíso de Goiás

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar foram acionadas para uma suspeita de bomba em uma agência bancária em Valparaíso de Goiás. Um embrulho foi encontrado perto do caixa eletrônico no dia 19 e foi notado pelos funcionários apenas nesta semana. O local foi isolado e o material analisado. Uma equipe especializada fez a remoção do objeto. A ocorrência levanta questões sobre a segurança das agências diante dos ataques realizados por quadrilhas especializadas.



